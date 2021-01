La resa di Conte 

26/01/2021 08:38:00

Stamattina, dopo un ultimo Consiglio dei ministri, Conte salirà al Quirinale per dimettersi. Spera di ricevere da Mattarella un reincarico per la formazione di un Conte-ter.

Alla fine è successo: il governo è caduto. Alle 9 di questa mattina, convocato il Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte annuncerà l’intenzione di dimettersi. Subito dopo, il premier salirà al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica.

«Le voci e le indiscrezioni si rincorrono sin dal mattino, sale al Colle, forse sì ma anche forse no. Al Quirinale attendono una sua chiamata, ma non arriva» scrive il Corriere sulla giornata di ieri.

«Raccontano che Renata Polverini alla Camera e Mariarosaria Rossi al Senato abbiano lavorato fino a notte, ancora ieri, per accertarsi delle adesioni da Forza Italia, da Cambiamo!, la componente di Giovanni Toti, e dall'Udc. Tre di qua, due di là…» aggiunge La Stampa.

«Conte ha provato a resistere, a coagulare un gruppo di responsabili in Senato in grado di disinnescare una figuraccia in Senato domani, in occasione delle comunicazioni di Bonafede sulla giustizia, ma non ci è riuscito. «È un momento molto difficile», ha detto ai rappresentanti del Terzo settore che ha incontrato nel pomeriggio, alla fine di un pomeriggio quasi al cardiopalma per i cronisti politici», sempre sul Corriere.

Alle 17, però, l’Udc ha diffuso una nota in cui si tira «fuori dai giochi dei “responsabili”. I tre senatori dello Scudo crociato hanno votato all’unanimità no alla fiducia del governo e voteranno, in maniera compatta, no alla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede».

Una riunione improvvisata con i dirigenti dei 5 Stelle ha fatto precipitare le cose.

«Quando in videoconferenza Vito Crimi comincia a dare i numeri del Senato, in quella che ai presenti sembra un po’ la conta delle figurine, “ce l’ho, ce l’ho, mi manca”, i ministri e i sottosegretari del Movimento 5 stelle cominciano a sbuffare. Sono le 18. La riunione è stata indetta per capire il da farsi. E il da farsi è già deciso: il Movimento ha chiesto a Giuseppe Conte di non mandare Alfonso Bonafede in aula senza paracadute. Di salvare il Guardasigilli da una bocciatura certa sulla relazione annuale della Giustizia che, inevitabilmente, sarebbe comunque ricaduta sul premier e sul governo. “Non si è chiuso nessun accordo con nessuna quarta gamba”, esordisce il reggente M5S. Sostenuto dai conti del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Bonafede sta ancora lavorando al suo discorso, sta trattando possibili aperture in senso garantista con il suo predecessore, il vicesegretario pd Andrea Orlando, e con il deputato pd Walter Verini. L’idea è di convincere a votarlo almeno un pezzo di centristi e gli stessi responsabili della fiducia. I suoi lo fermano: “Non ha senso, non ci voterebbero comunque e ci scopriremmo su un fronte interno”, è il senso del ragionamento dei dirigenti M5S. Che già pensano ai possibili attacchi dei soliti malpancisti, a cominciare dal presidente della commissione Antimafia Nicola Morra, davanti a un Movimento che si sorprende a scoprire il garantismo per far guadagnare un po’ di ossigeno al governo. Prende la parola Stefano Buffagni: “Non possiamo mandare Alfonso a schiantarsi in aula - dice il sottosegretario al ministero per lo Sviluppo economico - dobbiamo difendere i nostri. Difendere Conte, che è il perno fondamentale della maggioranza. Ora però vi chiedo: qual è la strategia?”. Silenzio. Crimi neanche accende il microfono su Zoom. Interviene il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “È inutile che ci giriamo intorno, i numeri non ci sono, dobbiamo trarne le conclusioni e affrontare da domani la situazione”» questa la ricostruzione di Repubblica.

L’annuncio della resa arriva alle 7 di sera.

«Il calendario della crisi parte ufficialmente oggi. Questa mattina al Consiglio dei ministri Conte comunicherà e spiegherà le sue dimissioni, poi salirà al Colle per consegnarle nelle mani del capo dello Stato attivando così la procedura consueta. Secondo la prassi Mattarella dovrebbe accettarle con riserva invitando il premier a rimanere per l’ordinaria amministrazione» spiega Il Sole 24 Ore.

Le consultazioni dovrebbero durare un paio di giorni. I primi a essere ricevuti al Quirinale, tra oggi pomeriggio e domani, saranno i presidenti delle Camere, poi tutti i gruppi parlamentari.

Il Corriere dice che inizieranno di sicuro domani pomeriggio, domani mattina al Quirinale Mattarella è impegnato per la giornata della Memoria.

«È costretto a fidarsi, il premier, a rimanere aggrappato al sismografo dei desideri e dei ripensamenti dei potenziali responsabili. È costretto a gettarsi in un vuoto senza paracadute, sperando di essere messo in salvo prima dello schianto dalla pattuglia dei costruttori, che ci sono e non ci sono, o da un insperato ripensamento dei renziani» è il retroscena de La Stampa.

«Se Giuseppe Conte aprirà e chiuderà la crisi come sembra, puntellandosi con un gruppo di “moderati” e transfughi forzisti, potrà re-incoronarsi premier con un record senza precedenti. Solo Mariano Rumor e Giulio Andreotti possono vantare la stessa performance, ma nessuno di loro con i balzi culturali e politici visti in questa legislatura. E d’accordo che le ideologie sono morte, ma governare quindici mesi con il sovranismo securitario, sedici mesi con i suoi nemici giurati e poi cominciare una nuova avventura puntellata dai liberal-popolari, sembra troppo persino per il Frullatore Italia, dove da tempo le identità sono come il vestito dell’Imperatore della favola: luccicanti, sontuose, inesistenti. Ci si chiede come sarà (se ci sarà) la terza vita politica dell'Avvocato del Popolo. Date le premesse, può essere qualsiasi cosa» scrive Perina su La Stampa.