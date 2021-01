Migrante aggredito a Marsala. Miceli (Pd): "Grave episodio". Cgil: "Più controlli"

26/01/2021 14:25:00

“L’ennesima aggressione ai danni di un giovane migrante nella città di Marsala non può passare nel silenzio generale. La politica, tutta, e in particolare l'Amministrazione comunale cittadina, deve assumere una posizione pubblica durissima contro questi gesti razzisti che macchiano l'onore della

città”. Così Carmelo Miceli, responsabile della Sicurezza del Partito Democratico e parlamentare del collegio trapanese.

“Episodi come questi - continua Miceli - minano alla radice i valori del nostro Paese, della nostra terra e delle nostre città. Marsala in particolare”. “Mi aspetto e chiedo al sindaco Grillo e a tutti i partiti di non avere posizioni timide perché se un episodio di aggressione per il colore della pelle è già gravissimo di per sé, il silenzio lo è ancora di più”.

CGIL: "L'ennesimo atto di violenza ai danni di un cittadino straniero è intollerabile e non può non sollevare l'indignazione delle Istituzioni e dei cittadini" .

La Cgil e la Camera del lavoro di Marsala esprimono solidarietà al giovane egiziano vittima di violenza e, nel contempo, auspicano un maggiore controllo del territorio per evitare ennesime aggressioni ai danni dei cittadini indifesi.

"Discriminazione razziale e maggiore sicurezza - dicono il segretario provinciale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona e il segretario della Camera del Lavoro di Marsala Piero Genco - sono queste le parole su cui è necessario aprire una riflessione per arginare la violenza, ai danni di coloro che in città offrono un importante e fondamentale contributo nel settore produttivo dell'agricoltura. Marsala - proseguono - è storicamente una città aperta, inclusiva e democratica che non può accettare passivamente atti di razzismo, di violenza e di sopraffazione nei confronti di qualsiasi cittadino si esso italiano o straniero. Alle Istituzioni chiediamo di intensificare i controlli a tutela di tutta la comunità".