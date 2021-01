Marsala: Capannoni Nervi e Villa Cavallotti, il consiglio comunale approva gli atti d'indirizzo 

27/01/2021 13:45:00

Tre atti di indirizzo sono stati approvati dal consiglio comunale di Marsala nel corso dell'ultima seduta. Il primo riguarda Villa Cavallotti con la proposta del consigliere Orlando di dare in gestione la Villa, il secondo sui Capannoni Nervi, presentato dal consigliere Bonomo e infine l'ultimo sulla nomina degli scrutatori per le elezioni.

Sono questi gli atti che, il Consiglio comunale di Marsala ha votato positivamente nel corso dell'ultima seduta prima della discussione dell'altro documento che aveva già tenuto impegnato l'Aula di Palazzo VII Aprile per più sedute, ossia la “Cessione in comodato d’uso dei locali comunali dell’ex Tribunale, da destinare a sede dell’Istituto Tecnico Commerciale”.

Il tema del trasferimento dell'Istituto Commerciale è stato ancora al centro della discussione prima dell'avvio dei lavori consiliari, nella conferenza dei capigruppo convocata dal presidente Enzo Sturiano. Dalla riunione è emersa l'opportunità di integrare il suddetto odg con le proposte e le modifiche dei consiglieri, tutte poi confluite nell'atto di indirizzo che riporta il seguente oggetto: “Cessione in comodato d’uso dei locali già adibiti a Palazzo di Giustizia da destinare a sede dell’I.T.E.T. (già Istituto Tecnico Commerciale) - Rapporti di collaborazione istituzionale tra Amministrazione Comunale di Marsala e Libero Consorzio Comunale di Trapani – Rimodulazione uffici comunali”. Il documento è stato illustrato in Aula dal consigliere V. Milazzo e, successivamente, sono intervenuti per manifestare la propria dichiarazione di voto P. Ferrantelli (favorevole), F. Coppola (favorevole, “ma vigilerò che sia un'operazione a costo zero per l'Amministrazione comunale”) e A. Vinci (contrario, “perche ha forti dubbi che vengano soddisfatte tutte le condizioni elencate nell’atto”). Al termine della votazione – l'atto è stato approvato con 13 voti favorevoli e 1 contrario – il consigliere P. Cavasino ha espresso apprezzamenti per il lavoro svolto in merito dal Movimento e dal Direttivo Liberi; mentre G. Di Pietra ha manifestato altrettanto per Progettiamo Marsala. Anche il sindaco Massimo Grillo ha voluto ringraziare il Consiglio per “il lavoro alquanto positivo per un atto che è stato arricchito dall’ascolto di tutti e che ora è patrimonio di tutti”, rammaricandosi altresì per l’assenza in Aula dell’opposizione”.

L'atto per la “Nomina per sorteggio degli Scrutatori per le elezioni” è stato sottoscritto da quasi tutti i consiglieri ed illustrato da N. Fici (primo firmatario). Per dichiarazione di voto favorevole si sono espressi M. Rodriquez, V. Milazzo e P. G. Giacalone; mentre M. Accardi si è dichiarato contrario affermando che “seguirà la normativa in materia, laddove consente la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale. L'Atto è stato approvato con 16 voti favorevoli e 1 contrario.

Quello della “Valorizzazione dei Capannoni Nervi”, proposto ed illustrato dal consigliere G. Bonomo. Dopo gli interventi di F. Coppola (ha fatto un pò la cronistoria della questione, proponendo altresì una Commissione speciale per avviare una programmazione anche su altre aree strategiche del territorio) e di R. Passalacqua (un iter era stato riavviato dalla precedente amministrazione, ma ora quei beni sono diventati fonti di finanziamento), l'atto è stato approvato all'unanimità.

Infine, la “Messa in sicurezza e decoro di Villa Cavallotti”, è stato proposto ed illustrato da L. Orlando. Sul punto è intervenuto l'assessore A. Galfano, il quale ha voluto precisare che alcuni interventi sono già stati realizzati e per altri si provvederà successivamente. Lo stesso consigliere Orlando, replicando ha pure aggiunto che ritiene opportuno un bando per dare in gestione la villa sia per la cura del verde che per il ripristino dei giochi per bambini. Al termine della discussione, l'atto è stato approvato all'unanimità.