L'assessore Falcone a Trapani. Ecco di cosa si è parlato 

27/01/2021 11:45:00

Strade provinciali, trasporto su gomma, ponte sullo Stretto e aeroporti: gli argomenti affrontati dall'assessore regionale Falcone oggi in visita a Trapani

“Abbiamo accolto – dice Falcone – le istanze dei sindaci di Trapani e Marsala per mettere in campo una azione di pianificazione delle strade provinciali, adottando anche importanti provvedimenti. Oggi percorreremo la Sp21 Trapani-Marsala che è una arteria molto importante per portare poi sul tavolo della Regione le emergene da affrontare nell'ottica di una collaborazione tra Enti istituzionali e territorio”

Poi una puntualizzazione: “Il trasporto su gomma turistico è liberalizzato nel senso che le aziende che vogliono svolgere questo servizio lo possono fare a libero mercato”. L'assessore ha anche parlato di ponte sullo Stretto: Rappresenta una strategica infrastruttura europea per fare arrivare in Sicilia l'alta velocità”.

Falcone, infine, ha parlato di rilancio degli aeroporti: “Lo faremo superata la fase pandemica che ha di fatto bloccato molti voli”,