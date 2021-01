Rubano carburante da una barca al porto. Arrestate tre persone a Trapani

28/01/2021 13:26:00

Erano all’incirca le 21.00 di domenica 24 Gennaio quando una pattuglia della Squadra Volante, transitando nei pressi di Piazza Generale Scio, a Trapani, notava tre ragazzi intenti a spingere un carrello della spesa con una coperta appoggiata sopra, nel maldestro tentativo di nascondere 4 bidoni di grosse dimensioni custoditi all’interno.



In seguito ad un accurato controllo gli Agenti riuscivano a risalire all’imbarcazione dalla quale i tre ladri avevano sottratto il carburante, dopo averla forzata e danneggiata, arrecandogli ingenti danni anche sotto il profilo della sicurezza della stessa.



I due maggiorenni venivano tratti in arresto per il reato di furto aggravato e successivamente condotti, nella mattina di lunedì, dinanzi all’A.G. che ha convalidato l’arresto in flagranza applicando loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il minorenne, invece, è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di furto.