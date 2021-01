Ritorno a Scuola, il PD di Marsala: "Orari e mezzi di trasporto non compatibili"

28/01/2021 11:30:00

Orari di ingresso e uscita da scuola inadeguati, mancanza di mezzi e soppressione di alcune corse che non migliorano certamente il trasporto degli studenti da casa a scuola e viceversa. Sono queste alcune criticità sollevate dalla segretaria comunale del PD di Marsala, Rosalba Mezzapelle, in vista del possibile ritorno a scuola in presenza. La Mezzapelle chiede all'amministrazione di intervenire per evitare ulteriori possibili disagi agli studenti.

"Il Partito Democratico, in questo delicato momento di emergenza sanitaria, sensibile ed attento alla sicurezza degli studenti e di tutta la popolazione scolastica, in prossimità della possibile riapertura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado manifesta la propria preoccupazione in merito ai mezzi di trasporto pubblico previsti dell’Amministrazione Comunale - si legge nella nota della segretaria del PD-. Da una precedente comunicazione erano stati previsti degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola con turni che prevedevano l’ingresso alle ore 8,00 con uscita alle 13,30 ed un secondo turno con entrata alle ore 9,30 con uscita alle 15,00. Riteniamo che l’ingresso a scuola alle ore 9,30 con uscita alle 15,00 mette in difficoltà gli studenti, in mancanza di adeguati mezzi di trasporto pubblico; per molti significherebbe rientrare al proprio domicilio in ora tarda, con tutta una serie di conseguenze, quale la consumazione di un pasto approssimativo e la riduzione del tempo da dedicare allo studio".

"Queste decisioni, pare non condivise con le scuole, che non tengono conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie e dello stress a cui sono sottoposti gli studenti a causa della pandemia impongono una seria riflessione - continua la Mezzapelle - ed una presa in carico responsabile da parte della Amministrazione Comunale. Gli orari degli autobus, non sono state modificati secondo le esigenze legate al rientro della didattica in presenza, ma soprattutto non sono stati intensificati, data la complessità del territorio. Ancor più grave, appare la decisione di sopprimere alcune corse dei mezzi di trasporto, peggiorando la situazione degli studenti che ne usufruiscono".

"Il Partito Democratico chiede una rimodulazione nonché intensificazione delle corse degli autobus - conclude la segretaria - per dare priorità all’istruzione in sicurezza degli studenti; auspica che, la centralità della scuola venga effettivamente considerata tale e non solo effimera propaganda".