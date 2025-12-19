Rinasce il Gruppo M5S Mazara-Campobello: la responsabile è Vita Martinciglio

19/12/2025 00:00:00

Si è riunita nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara per il rinnovo delle cariche del Gruppo Territoriale. L’incontro ha segnato ufficialmente la ripartenza dell’organizzazione locale del M5S, pronta ad avviare una nuova fase di attività politica sul territorio.

All’unanimità, l’assemblea ha eletto Vita Martinciglio come responsabile del Gruppo Territoriale Mazara–Campobello di Mazara. Martinciglio guiderà il gruppo per un anno, presiedendo l’assemblea e coordinando le iniziative politiche. Al suo fianco, nel ruolo di vice responsabile, Francesca Di Natale, espressione del territorio di Campobello di Mazara.

Il gruppo ha già ottenuto l’ufficializzazione prevista dallo statuto del Movimento 5 Stelle e sta avviando l’organizzazione delle diverse aree funzionali, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alla comunità locale. Tra le priorità, il coinvolgimento attivo dei cittadini e la promozione di iniziative nei settori politico, sociale, culturale ed economico.

I Gruppi Territoriali del M5S rappresentano, infatti, luoghi di confronto e partecipazione, attraverso i quali gli iscritti possono elaborare proposte e progetti da sottoporre anche al Comitato nazionale progetti, portando le istanze del territorio all’attenzione del livello nazionale.

Con la nuova guida, il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Mazara e Campobello punta a tornare ad essere un punto di riferimento per la cittadinanza, rilanciando la partecipazione politica e il dialogo con la comunità.



