Scuola e coronavirus: le superiori riaprono in Sicilia dal 1° febbraio

28/01/2021 08:31:00

In Sicilia lunedì 1° Febbraio riaprono la scuola media e le scuole superiori.

Lagalla ha il pieno appoggio del ministro Lucia Azzolina che si è congratulata anche per l’annunciato screening a tappeto sugli studenti di età superiore a 14 anni che la Regione dovrebbe aviare già in questo fine settimana. Il programma messo a punto insieme alla task force regionale e con l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, prevede di utilizzare le strutture dei drive in allestiti in tutta l’Isola e a continuare il monitoraggio negli istituti, con le apposite Usca scolastiche, dopo la ripresa.

Confermato anche il potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani in coincidenza con la riapertura, secondo i Piani provinciali elaborati e coordinati dalle Prefetture. La task force ribadisce la raccomandazione di utilizzare le mascherine Ffp2 per i docenti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti di infanzia e primaria. La volontà è di aprire gli istituti superiori con una didattica con presenze al 50%. Il nodo delicato e complesso resta, comunque, quello dei trasporti perché bisogna assicurare che gli studenti arrivino a scuola in piena sicurezza e con il dovuto distanziamento. La data del primo febbraio non è casuale perchè si tratta della prima settimana in cui la Sicilia tornerà in fascia arancione e quella in cui inizia il secondo quadrimestre che dovrà poi portare direttamente agli esami finali ed agli scrutini di fine anno.