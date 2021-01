Castelvetrano, la spiaggia di Selinunte in vendita su eBay

29/01/2021 21:15:00

Su ebay oggi si vende di tutto, e nel 2021 c'è chi di vende anche la sabbia delle spiagge. E' arrivato il momento, dopo quella di di Cipro, poi quella della Costa Brava o della Praia do Castelo in Portogallo, anche di quella di Selinunte. Un pugno di sabbia costa 1 euro - riporta CastelvetranoSelinunte -. Così un venditore tedesco sul portale delle aste online ebay, con cifre che vanno da 1 a 2 euro, vende le sabbie da tutto il mondo. Tra i granelli messi in vendita ci sono dunque quelli di Selinunte, ma anche San Vito Lo Capo e quella più tufacea di Agrigento. Il venditore, sulla piattaforma online dal 2004, vende al prezzo di 2 euro (da aggiungere poi 4 euro per la spedizione) anche la sabbia dell’Etna. In vetrina ci sono anche pezzi di fossili (a 49,90 euro) e poi anche una raccolta di sabbia con circa 190 varietà. Ma per questa bisognerà spendere 210 euro.

In Sardegna, per bloccare il fenomeno stanno correndo ai ripari. Qui centinaia di turisti sono stati bloccati all’aeroporto coi sacchetti di sabbia prelevata dalle spiagge. La Giunta regionale ha varato la nuova Legge sul turismo dove sono previste sanzioni da 500 a 3 mila euro per chi ruba i pregiati granelli dai litorali isolani. Molti la rubano come souvenir, altri ancora, invece, ne fanno un business.