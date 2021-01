Trapani, rissa a colpi di bastone e spranga al rione Sant'Alberto. Quattro feriti

29/01/2021 16:36:00

Quattro feriti. Il bilancio di una rissa scoppiata, oggi, nel popolare rione Sant'Alberto alla periferia di Trapani. Nella gazzarra sono rimasti coinvolti quattro trapanesi, tutti con precedenti, e due nigeriani che si sono afffrontati a colpi di bastone e spranga.

Ad aver la peggio sono stati i trapanesi costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Una rissa scoppiata per futili motivi in via Paolo D'Amelio e sedata dall'intervento della polizia e dei militari della guardia di finanza. La posizione dei protagonisti dell'episodio di violenza è ora al vaglio della polizia. Rischiano tutti l'arresto.