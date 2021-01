Scrive il signor Lisciandra, su alcuni problemi sulla variante per il sottopasso di via Marsala a Trapani

29/01/2021 10:35:00

Sono il Sig. Lisciandra, desideravo portare alla V/s attenzione, alcuni problemi connessi alla variante urbanistica che è stata approvata dal Consiglio Comunale di Trapani.

1) Ad oggi, non si trova presso l'Albo Pretorio del Comune la pubblicazione della deliberazione con tutti gli allegati progettuali;

2) Dalle planimetrie che vengono pubblicate dagli organi di stampa si evince inequivocabilmente che saranno espropriate e demolite 5 abitazioni private di concittadini, oltre lo sventramento di 6-7 giardini, al fine di poter realizzare lo svincolo di Via Marsala;

3) Se sono stati prodotti atti amministrativi da parte della Giunta Comunale precedenti all'approvazione della variante urbanistica e non si proceduto alla notifica di inizio procedura amministrativa ai cittadini oggetto di esproprio, la stessa sarà facilmente impugnata e vinta dagli sfortunati che avranno tolta la propria abitazione.

4) La zona dove si è scelto di fare il tunnel, come sanno tutti i Trapanesi era una ex salina. La quota terreno è al di sotto del livello del mare. Pur essendo un tecnico risulta alquanto logico evidenziare che il tunnel sarà realizzato sotto il livello del mare, e si dovranno realizzare centinaia di pali strutturali per tenere la struttura del tunnel. Inoltre si dovrà realizzare un sistema di controllo e pompaggio per lo svuotamento veloce del tunnel dalle acque sottostanti e piovane, per tenerlo sempre in sicurezza per i cittadini che lo attraversano.

Non spetta a me, semplice cittadino, proporre alternative a questo progetto alquanto problematico, anche se avrei diverse. Ma non si può tacere sempre passivamente alla propaganda a cui siamo abituati ormai da anni in questo territorio.

Mi piacerebbe sapere se i cittadini a cui saranno demolite le abitazioni sono a conoscenza di quello che gli capiterà.

Grazie