Petrosino, mozione della consigliera Pellegrino sulla cannabis a fini terapeutici e il rimborso dei pazienti

29/01/2021 20:21:00

La Consigliera comunale di Petrosino, Marcella Pellegrino, presenta una mozione riguardo all’utilizzo di preparati a base cannabis per fini terapeutici, affinché l’amministrazione comunale del suo comune, ma anche gli altri sindaci e le amministrazioni locali sensibilizzino l'Asp della provincia di Trapani ad adeguarsi al decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute n.18/2020 che consente la rimborsabilità a carico del sistema sanitario Regionale.

“Oggi chi fa uso di cannabis a livello terapeutico costa alle proprie famiglie diverse centinaia di euro al mese e la politica e le istituzioni non possono restare a guardare – scrive in una nota la consigliera Pellegrino -. Con questa mozione vogliamo che i sindaci della provincia di Trapani si facciano avanti con l'Asp per consentire ai tantissimi pazienti affetti da patologie croniche di poter migliorare la loro qualità della vita – continua la Pellegrino -. Molti infatti non sono in grado di sostenere i costi e rinunciano a curarsi. Assieme ad altri consiglieri comunali della provincia, Giorgio Randazzo di Mazara del Vallo, Marcello Caprarotta di Castelvetrano, ma anche di Marsala, Campobello di Mazara, Partanna e Salemi, stiamo portando avanti questa battaglia di civiltà, affinché le amministrazioni facilitino l’apertura di una discussione, di un confronto tra le ASP, l’assessorato regionale alla Salute e i comitati dei pazienti che utilizzano cannabis medica".