Un gioiello realizzato da un alcamese alla cerimonia per il presidente USA Joe Biden

Un gioiello realizzato da un artista che ha le sue radici ad Alcamo all'insediamento del presidente americano. Qualcosa della Sicilia dunque alla cerimonia che si è tenuta alla Casa Bianca, per il 46° presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

La poetessa Amanda Gorman, intervenuta alla cerimonia indossava un anello, realizzato dall'artista e artigiano Pietro Cona. Si tratta di un anello a forma di gabbia d’oro con uccellino di giada. Un regalo di Oprah Winfrey, la regina del piccolo schermo americano. Dietro a questo dono c'è una storia che inizia nel 1993, quando la scrittrice Maya Angelou lesse la sua poesia "On the Pulse of Morning" alla cerimonia di insediamento di Bill Clinton.

Il padre di Pietro, Paolo, nato e cresciuto ad Alcamo 40, anni fa fondò a San Giustino, provincia di Perugia, la Conart, oggi gestita dal figlio e dalla moglie Miriam. Paolo Cona, oggi vive ad Alcamo, è un insegnante di tecnica con la passione per l’arte. La sua azienda, la “Conart”, oggi ha cambiato nome in “La fucina di Cupido”, specializzata nella lavorazione del corallo, oggi crea con delle pietre dure vere e proprie opere d’arte. L’azienda è diretta dal figlio Pietro, assieme alla moglie Miriam.

È l’anello Aviary di Of Rare Origin, una gabbia d'oro con un uccellino di giada, corallo e calcedonio. Un regalo di Oprah Winfrey (così come gli orecchini a cerchio d'oro del designer greco Nikos Koulis) e un riferimento all’opera della poetessa Maya Angelou I Know Why the Caged Bird Sings, Io so perché canta l'uccello in gabbia. Il gioiello all'apparenza così stravagante nasconde un omaggio proprio a Maya Angelou, che ha intitolato la sua autobiografia “I Know Why The Caged Birds Sing”, cioé "So perché gli uccellini in gabbia cantano". L'anello ha la particolare forma di un uccellino in una gabbietta dorata e sul sito del brand viene venduto a 1290 dollari, circa 1060 euro.