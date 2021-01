Paceco, mistero sull'aggressione subita da un medico di famiglia. Indagano i carabinieri

31/01/2021 19:04:00

I carabinieri stanno cercando di far luce sull'aggressione subita, questa mattina, da un “camice bianco” nella sua abitazione di Paceco. Si tratta di Alberto Campo, medico di famiglia A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dalla casa dove il medico vive da solo.

Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto di Alberto Campo, però, nemmeno l'ombra. Mancava anche una delle sue auto. Per entrare dentro – dove sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione – i carabinieri hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Scattavano subito le ricerche del medico che poco dopo è stato rintracciato in una sua abitazione di campagna. Agli investigatori avrebbe dichiarato di essersi rifugiato lì dopo l'aggressione subita.

Il suo racconto, però, sembra non convincere i carabinieri. Perchè il medico, invece, di denunciare l'aggressione subita si è recato nella sua casa di campagna? Sulla vicenda, bocche cucite al comando provinciale dei carabinieri di Trapani: “Ci sono indagini in corso, per il momento non possiamo dire nulla”.