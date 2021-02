In attesa della ripresa del campionato il Mazara Calcio ufficilizza l'ingaggio di Cenciarelli

03/02/2021 19:27:00





La società Mazara calcio, per voce del presidente Davide Titone, comunica di avere tesserato il forte centrocampista DIEGO CENCIARELLI (classe 92) nato a Umbertide (Perugia), proveniente dalla Sambenedettese (C). Si tratta di un calciatore che per diverso tempo ha militato nel campionato di serie C. Oltre 150 sono le presenze del giocatore nel terzo campionato nazionale. Cenciarelli può essere impiegato sia come centrocampista centrale che come mezzala. Piede sinistro, ottima impostazione, visione di gioco e tecnica con la palla al piede sono le principali caratteristiche. Il neo centrocampista canarino vanta un curriculum di altissimo livello! Cresciuto nelle giovanili del Milan e Fiorentina, ha indossato le maglie di Casarano (serie D) 2009/2010, 2010/2011 con 32 presenze; Campobasso (C-2) 2011/2012; Perugia (C-1) 2012/2013; Vince il campionato nel Teramo 2013/2014 con 37 presenze; (C-2 e passa in C) 2014/2015, 2015/2016; Viterbese (C) 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Gubbio (C) 2019/2020; Puteolana (Serie D) e Sambenedettese 2020 . Qui si fermano i campionati per l’avvenuta pandemia del Covid! Cenciarelli ha dichiarato: “Sono felice di potere indossare la maglia gialloblù di un importante piazza, non faccio promesse, mi impegnerò al massimo e darò tutto me stesso per regalare importanti emozioni alla tifoseria e al presidente Davide Titone per la fiducia accordatami e con il quale spero di raggiungere importanti traguardi”. Il Presidente Titone: “Sono soddisfatto di avere portato in gialloblù un calciatore che ha sempre giocato tra i professionisti e che darà ulteriore spessore tecnico alla rosa di mister Dino Marino. Il Nostro mercato non finirà qui. Sono in contatto con altri giocatori che verranno annunciati solo ed esclusivamente quando firmeranno. Alla città e alle forze economiche chiedo di starci vicino per portare avanti un progetto importante”.