Mazara, Rachele Francaviglia sorvegliata speciale 

04/02/2021 17:25:00

Disposta la misura personale della sorveglianza speciale per ragioni di pubblica sicurezza per Rachele Francaviglia. E' la moglie di Epifanio Agate, boss di Mazara del Vallo (figlio dello storico capomafia Mariano). Con il marito gestiva due società la Glocal Sea Fresh e la My land srl, poi sequestrate.

Il decreto con il quale si disponde la sorveglianza speciale per Francaviglia è del Novembre scorso. Francaviglia ha ancora la patente, non ha rinnovato il passaporto, e gli è stata ritirata la carta di identità, in attesa che il Comune di Mazara gliene fornisca un'altra non valida per l'espatrio (ma di questi tempi, con il Covid, chi è che va in giro ...).

La misura scadrà il 28 Gennaio del 2023.

Qui raccontiamo dell'operazione che nel 2019 portò agli arresti i coniugi Agate.