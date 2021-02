Erice,  il sindaco Daniela Toscano prosciolta dall'accusa di falso ideologico

04/02/2021 15:52:00

Non luogo a procedere per il sindaco di Erice Daniela Toscano. Il fatto non sussiste e così il primo cittadino della Vetta è stata prosciolta dall'accusa di falso ideologico. La vicenda ruotava attorno alla concessione di un contributo di 8.500 euro alla Pro Loco nell'ambito della manifestazione “Zona Franca Urbana… in Festa” in programma nel popolare rione San Giuliano di Erice a cavallo tra i mesi di luglio ed agosto del 2019.

Secondo la tesi accusatoria Daniela Toscano aveva concesso il contributo in maniera illegittima e per mantenere i consensi ricevuti in quel quartiere. Oggi la svolta con il Gup Samuele Corso che ha disposto il non luogo a procedere. La Procura di Trapani, invece, aveva chiesto il rinvio a giudizio.