Mazara, Salvatore Quinci: "Abbiamo allargato la giunta e puntiamo agli obiettivi 2021"

04/02/2021 06:00:00

Salvatore Quinci, sindaco di Mazara c’è stato un suo rimpasto di Giunta che si è consumato in pochi giorni.

Sì abbiamo allargato la giunta comunale da cinque siamo passati a sette. Possibilità già prevista fina dal 2019 e che non abbiamo utilizzato. Abbiamo rimescolato le regole e adesso abbiamo tre assessori nuovi di zecca e possiamo in questo modo concentrarci sugli obiettivi del 2021, che sarà complicato ma che dovrebbe essere l’anno della rinascita.

Sindaco Quinci, il neo assessore Giacomo Mauro, tra le varie deleghe Bilancio e Patrimonio, Territorio e Tributi, ha anche quella dell’Ambiente. E’ la prima volta che c’è questa delega per il Comune di Mazara?

Sì, non si tratta solo della gestione dei rifiuti, ma di dover impostare le politiche ambientali di questa amministrazione già a partire di quest’anno. Noi guardiamo molto alla mobilità sostenibile, all’economia circolare, i nostri obiettivi sono i 17 obiettivi dell’Agenda di Parigi 2030. E’ chiaro che passare da elementi così ampi e generali ad un programma amministrativo richiede tanta capacità operativa e pragmatismo e per questo un assessorato specifico per l’Ambiente.

C’è una delega nuova anche per il neo assessore Alessandro Norrito che oltre ad avere i Servizi Demografici e Servi Cimiteriali ha anche quella del Benessere degli Animali.

Sì, credo che anche a Marsala ci sia una delega analoga. Noi abbiamo un problema di randagismo abbastanza diffuso e abbiamo più di duecento di nostri cani ospiti a Caltanissetta. Noi si ci siamo dati un obbiettivo che è quello di ampliare il nostro rifugio sanitario, in modi di poter ospitare i nostri animali, quelli che sono abbandonati e quelli che sono randagi, affinché siano accolti e accuditi. E poi fare una campagna di sterilizzazione per i quattrocento e passa randagi che sono stati già mappati per le strade di Mazara. Tutto questo assieme al nuovo regolamento per le guardie ambientali per il randagismo ci consentirà di avere il controllo su un fenomeno che oggi è molto complicato che sta emergendo in questi anni, ma abbiamo bisogno di contenere il randagismo, anche con una campagna di adozione.

Sindaco Quinci, tornando alla politica, le voci corrono e dicono che lei ha allargato la giunta guardando alle elezioni regionali del 2022 e guardano al Governo regionale, è cosi?

E’ fuor di dubbio che la nomina di Toni Scilla ad assessore regionale all’Agricoltura e Pesca è il fatto politico più rilevante degli ultimi tempi e che inciderà a Mazara per le prossime regionali ed è normale che ci saranno prospettive politiche un po’ pià ampie per qualcuno e più ristretti per qualcun altro. Detto questo la mia è una giunta che da sempre ha delle anime e gruppi e ispirazione di centro sinistra e altre di centrodestra, oggi abbiamo allargato con nuovi assessori mantenendo la natura civica, di questa Giunta che non può cambiare, siamo nati così, andremo avanti così, ma provando a collaborare con altre forze. Abbiamo collaborato con l’assessore Scilla ad un progetto di riqualificazione delle periferie per Mazara Due, dove lo Iacp ci finanzierà con un milione e mezzo di euro delle unità abitative e una struttura sociale che potrà accogliere bimbi e anziani. E sempre con Scilla stiamo lavorando allo sviluppo del Porto che dovrà diventare anche un porto turistico, e stiamo per cominciare anche una campagna di sensibilizzazione, verso le istituzioni centrali ed europee, per affrontare il grande tema della sicurezza nel mediterraneo che è venuto fuori dalla incredibile, lunga e dolorosissima vicenda dei nostri 18 pescatori sequestrati in Libia.

Quinci nella sua giunta c’è una sola donna.

E’ vero, questa è l’unica cosa che mi lascia un po’ scontento anche perché l’assessore Abbagnato che è il nostro assessore al Turismo è una donna veramente in gamba. Purtroppo ancora oggi le formazioni politiche ed i vari gruppi hanno difficoltà a valorizzare la presenza femminile, che io so avere potenzialità superiore a quella maschile. Il mio staff, quello che mi segue tutto il giorno e accompagna la mia azione politica e amministrativa e fatto solo donne, sono quattro e sono eccezionali.