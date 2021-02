05/02/2021 17:34:00

Continua l'epistolario sull'argomento Marsala Calcio, stavolta ad inviare una lettera aperta è una parte della diregenza che fa eco alla lettera che qualche settimana fà, il gruppo della tifoseria organizzata aveva fatto pervenire in redazione, chiedendo delucidazioni in merito alla fosca situazione del Marsala Calcio. Stavolta, da quanto si evince nella lettera odierna, sembra finalmente che si possa intravedere un raggio di luce in fondo al tunnel. Entro fine mese, infatti, pare che i Soci di minoranza della Società Marsala Calcio srl possano ritrovarsi presso un notaio per sancire, definitivamente, il passaggio delle quote all'attuale amministratore unico Gharbi. Ecco a seguire la lettera fatta pervenire in redazione:

Giovanni Ingoglia