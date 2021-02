Vegogna! Due water abbandonati alle Saline di Marsala

06/02/2021 14:00:00

Che vergogna! Gli incivili di Marsala non si stancano mai di deturpare il territorio. Anche quelle zone più affascinanti, anche quelle di cui i marsalesi vanno più orgogliosi. E magari, gli stessi incivili, si fanno i selfie con lo sfondo delle Saline e li postano sui social.

Ma nei giorni scorsi, come ci racconta il nostro lettore Michele, due ragazze si facevano un selfie allo Stagnone di Marsala non con i mulini nello sfondo, ma con due water. Proprio così, due water sono stati buttati nel bel mezzo della riserva dello Stagnone, sul molo dell'Imbarcadero per Mozia, proprio vicino le saline. Un'oscenità incredibile. "Non credevo ai miei occhi".

Due water abbandonati, in uno dei posti più belli della Sicilia, è un'offesa a tutti.