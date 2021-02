Sicilia, sparano due colpi di fucile perché gli negano i panini dopo le 22

07/02/2021 00:00:00

Sparano alcuni colpi di fucile ad aria compressa per farla pagare al titolare di una panineria di Bronte che non ha voluto servirli dopo le 22 nel rispetto delle regole anticovid.

I due protagonisti, due 24enni di Catania sono stati identificati e denunciati da carabinieri per violenza privata e spari in luogo pubblico. Al no dell'esercente hanno risposto minacciandolo: «Te la faremo pagare». Poco dopo sono tornati e uno di loro ha imbracciato un fucile e ha sparato due colpi avvicinandosi all’esercizio commerciale, provocando la fuga degli addetti alla consegna domiciliare.

I carabinieri, dopo l'allarme lanciato li hanno identificati e denunciati. L'arma non è stata trovata, secondo i militari dell’Arma se ne sarebbero disfatti, probabiolmente gettandolo nel fiume Simeto.