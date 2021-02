Volley, battuta d'arresto a Comiso per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala

07/02/2021 18:28:00

Torna sconfitta dalla lunga trasferta di Comiso la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che non riesce a contrastare le ragazze della Ardens di Coach Concetta Marchisciana nel terzo turno del Campionato di B2 femminile di Volley girone N/2, in quello che è stato un match dai due volti e che, soprattutto nella prima parte, avrebbe potuto portare alle biancoazzurre di Lucio Tomasella qualche

soddisfazione in più.

Il 3 a 1 che ne è scaturito grazie ai parziali 26-24 20-25 25-17 25-22 racconta di un primo set che avrebbe potuto sorridere alle libellule marsalesi ma che, il “finalmente al completo” roster ragusano, grazie ad una eccellente Michela Brioli, ha trascinato dalla propria parte. Nel secondo set, magistralmente vinto dalla A29 GesanCom Fly Volley Marsala, si è tornati ad ammirare la squadra delle prime due vittorie consecutive in campionato, con una ottima distribuzione del gioco da parte di Sara Gabriele e con gli attacchi, delle bocche da fuoco marsalesi, davvero ben eseguiti, tra le quali spicca la micidiale Fast di Valentina Guccione.

Nel terzo e nel quarto set, invece, i troppi errori di ricezione, una difesa non impeccabile ed anche la mancanza di quel pizzico di fortuna che occorre in alcune occasioni, hanno visto condurre sempre le ragazze dell’Ardens che riuscivano ad aumentare il divario di punti ogni qual volta le marsalesi tentavano un recupero.

Tabellino punti A29 GesanCom Fly Volley Marsala:

Patti 10, Bellapianta 14, Guccione 18, Spanò 11, Giannone 3, Titone 1, Gabriele 1.

Tabellino punti Ardens Comiso:

Lo Iacono 14, Noto 7, Gambini 9, Carnazzo 12, Iapichino 12, Brioli 1.