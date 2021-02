Nascondeva un escavatore rubato: deunciato un uomo a Mazara

08/02/2021 13:18:00

Nascondeva in campagna un escavatore rubato. Un uomo di Campobello di Mazara è stato denunciato dai Carabinieri di Mazara del Vallo.

L'uomo, del '51, con precedenti di polizia, è ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Infatti, nel corso delle attività di indagine volte all’individuazione dei presunti responsabili di alcuni furti che si erano verificati nella zona, principalmente in ambito rurale, i militari operanti hanno eseguito un mirato controllo presso un fondo agricolo nella disponibilità del 70enne, accertando la presenza di un escavatore cingolato avente il numero di telaio contraffatto e risultato essere provento di un furto compiuto nel 2019. Il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro penale in attesa di ulteriori accertamenti, prima di essere restituito ai legittimi proprietari.

Da segnalare anche che la Stazione di Mazara del Vallo, unitamente al personale specializzato dell’Enel, ha eseguito, invece, mirati servizi per contrastare i furti di energia elettrica. All’esito dei controlli sono stati riscontrati due allacci abusivi che sono stati opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico e per tali episodi, entrambi i presunti responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.