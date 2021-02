Posteggiatrice abusiva aggredisce una coppia a Trapani 

08/02/2021 16:27:00

“Daspo Willy” per una parcheggiatrice abusiva tunisina che non avrebbe esitato ad aggredire una coppia di coniugi che non ha voluto assecondare la sua richiesta di denaro.

Il provvedimento è stato disposto dal questore di Trapani. Marito e moglie si erano recati a fare la spesa in un supermercato. All'uscita del locale, la donna avrebbe tentato di sottrarre il carrello per di impossessarsi della moneta riposta nel meccanismo di blocco.

Non contenta avrebbe poi colpito con un ombrello una delle due vittima. L'intervento della polizia ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. Ma non è finita lì.





Pochi giorni dopo, infatti, la coppia si è imbattuta di nuovo della tunisina nei corridoi sempre dello stesso supermercato. Intimidita marito e moglie hanno chiamato la polizia. Per lui è scattato il Daspo. Per due anni la donna non potrà più accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di quell’area di parcheggio a servizio del supermercato e dell’esercizio di ristorazione limitrofo. In caso contrario, rischierebbe l'arresto