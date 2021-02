Trapani,  due denunce e una persona senza mascherina multata dai carabinieri

08/02/2021 13:35:00

Un 23enne di origini ucraine P.C. positivo all'alcol test e un 22enne di Paceco, trovato in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana, sono stati denunciati dai carabinieri di Trapani, impegnati in diverse attività di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e al rispetto delle normative anti-covid.



Inoltre, nel corso dei controlli, è stata sanzionata una persona sprovvista di mascherina di protezione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.