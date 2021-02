Sicilia, auto contro guardrail. Muore una ragazza di sedici anni

08/02/2021 10:36:00

Andreea Romanasu una sedicenne, residente ad Altavilla Milicia, è morta ieri sera intorno alle 21:30 in un incidente stradale avvenuto in via Pecoraino, nei pressi del centro commerciale Forum a Palermo.

La ragazza viaggiava su una Cinquecento X, guidata da un altro giovane. L'auto ha urtato più volte il guardrail e giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. Purtroppo per lei i soccorritori non hanno potuto fare nulla, è morta sul colpo.

La ragazza frequentava il liceo classico "Francesco Scaduto" di Bagheria e il gruppo del liceo ha pubblicato un post sulla pagina Facebook ricordando la giovane. "Stamani la comunità scolastica del Liceo Ginnasio "Francesco Scaduto" -si legge nella nota-, si stringe attorno al dolore inconsolabile di una madre che ha perso la figlia diletta. Una madre amorevole, attenta, presente, che credeva nel potere della cultura e investiva sulla formazione della figlia. Non abbiamo parole di conforto per lei, solo silenzio. Silenzio e lacrime per la nostra cara Andreea Elena. Una brava e bella ragazza, i cui sogni, le cui speranze, le cui aspirazioni sono state brutalmente spezzate. Dopo mesi di distanza, domani Andrea sarebbe finalmente rientrata in classe, tra le sue amiche più care, tra i suoi affetti. Avrebbe ritrovato tutti noi ad accoglierla. Non le è stato concesso".