Droga e rapine, maxi operazione di polizia in tutt’Italia: 160 arresti, anche in Sicilia 

09/02/2021 07:27:00

Dalle prime ore di questa mattina la polizia sta eseguendo 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in sei diverse operazioni sul territorio nazionale, impiegando oltre 750 uomini.

Lo rende noto la polizia in un comunicato. «Le complesse indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, hanno permesso di colpire duramente diversi sodalizi criminali», si legge nella nota: «Ottanta arresti si stanno eseguendo a Roma, Salerno e Milano nei confronti di appartenenti a diversi consessi criminali operanti in quei territori, dediti allo smercio massivo di notevoli quantità di sostanze stupefacenti».

«Contestualmente in Emilia Romagna e in Sicilia sono 70 le misure cautelari a carico dei responsabili di reati contro il patrimonio, furti e rapine».

«Infine a Lecco è stata disarticolata una organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla ndrangheta calabrese operanti in Lombardia; sono 10 le catture in corso per associazione a delinquere di stampo mafioso.Tutte le strutture investigative della Polizia di Stato - Squadre Mobili, Reparti Prevenzione crimine e Servizio Centrale Operativo, in sinergia con l'Autorità Giudiziaria - sono costantemente impegnate nel monitoraggio dei fenomeni criminali al fine di poterli individuare e neutralizzare», ha detto il Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.