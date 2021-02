09/02/2021 11:32:00

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento nelle case popolari di via Gioberti a Petrosino.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Mazara del Vallo, che hanno tratto in salvo, appena in tempo, due bambini, che sono stati trasportati in ospedale. Non si sa al momento qual è stata la causa dell'incendio e se ci sono altre persone coinvolte.