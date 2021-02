La baby gang che va in giro a distruggere panchine, cestini e telecamere

09/02/2021 16:00:00

Andavano in giro a distruggere arredi urbani e telecamere di videosorveglianza nella zona di via Maqueda, a Palermo.

La Polizia li ha individuati e denunciati. Sono tutti giovanissimi, e fanno parte di una baby gang che nelle scorse settimane avevano messo a soqquadro il centro storico di Palermo. La polizia ha iniziato ad indagare dopo le tante segnalazioni da parte dei residenti tra la zona dei Quattro Canti e la stazione centrale che lamentavano schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubblica. Armati di bastoni, distruggevano anche le telecamere. Non tutte, però. Infatti alcune immagini della videosorveglianza hanno permesso di individuare i giovani mentre distruggono panchine, cestini, arredi urbani vari e telecamere. Per i giovani non solo la denuncia ma anche le multe per aver violato le norme anti-covid.