Marsala, il Sindaco Grillo scrive una lettera a ... Sturiano 

09/02/2021 17:55:00

Non era meglio un messaggino?

C’è una novità nel modo di amministrare la città di Marsala e attiene al modo di comunicare: il sindaco Massimo Grillo dialoga con il presidente del consiglio, Enzo Sturiano, attraverso le epistole, magari all’occorrenza anche con i piccioni viaggiatori visto che Piazza della Repubblica ne è ricca, ovvero può scegliere un messaggio dentro una bottiglia ma in quel caso saranno le onde del mare a decidere quando recapitarla.

In questa lettera che Grillo indirizza a Sturiano si evince un po' di maretta, un richiamo al senso di responsabiltà perché, dice il sindaco, c’è un bilancio da approvare e pertanto non si può dare spazio ai tatticismi: “Nella piena convinzione di avere trovato ampia collaborazione al confronto e di avere già condiviso scelte importanti con il Consiglio comunale, è auspicabile continuare a lavorare per implementare il clima di condivisione e semplificare procedure a volte lunghe e complesse. Non è tempo di tatticismi, di sollevare pretestuose critiche e scuse per rallentare l’importante azione del Consiglio comunale e dell’Amministrazione. Per quanto ci riguarda abbiamo già individuato iniziative strategiche per creare sviluppo nell’immediato. Siamo aperti al confronto su tematiche di primaria importanza. Occorre accelerare le procedure amministrative. Le propongo, pertanto, di voler convocare un incontro dei capigruppo e stabilire un ben definito cronoprogramma di lavoro. Sarebbe, inoltre, conducente convocare permanentemente il Consiglio comunale sulle tematiche più importanti e urgenti”.

C’è da dire che se Sturiano decide di mettersi di traverso all'operato di un sindaco, quest'ultimo non è più nelle condizioni di amministrare bene, perché il presidente del consiglio comunale di Marsala, ormai, dopo tanti anni, conosce così bene fatti, cose e procedure che può bloccare un’amministrazione intera, vedasi la precedente.

Acque agitate in maggioranza? Lo sapremo a breve, di certo c’è che il presidente del consiglio raggiunto da noi telefonicamente, mentre il consiglio comunale era appena iniziato, non era ancora a conoscenza del comunicato del sindaco. Insomma, non scorre acqua limpida.

Nel frattempo è tornato a riunirsi il consiglio comunale e tra le prime comunicazioni c’è stata quella del consigliere Leo Orlando, uscito dal gruppo “Marsala Città Punica” che lo ha visto eletto, portato in lista direttamente dal neo assessore Arturo Galfano, e che approda, per ora, al gruppo misto. Nulla di così stravolgente, era nelle cose e del resto Orlando non è mai stato organico al Movimento VIA, ha utilizzato la lista per essere eletto e approdare in consiglio comunale, la sua nuova spiaggia sarà nota a breve e anche questo lo avevamo anticipato mesi fa.