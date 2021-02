Incidente a Trapani, ferita una ragazza a bordo di uno scooter 

10/02/2021 08:50:00

Incidente stradale, ieri sera, a Trapani, all'incrocio tra la via Mazzini e la via Osorio, nella zona della stazione ferroviaria. Un ferito: una ragazza che viaggiava in sella ad uno scooter, assieme ad un ragazzo.

Per cause che sono in corso di accertamento il ciclomotore si è scontrato con un'auto civetta dei carabinieri. I due giovani sono stati sbalzati dalla sella cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Un'ambulanza del 118 ha provveduto a trasportare la ragazza al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.