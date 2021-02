Marsala, sopralluogo degli assessori Galfano e D'Alessandro in via Vecchia Mazara

10/02/2021 22:00:00

Sopralluogo in via Vecchia Mazara a Marsala. Due assessori della Giunta comunale, Arturo Galfano e Giuseppe D'Alessandro, il consigliere Mario Rodriquez e due tecnici del Comune, hanno fatto un sopralluogo sulla via Mazara Vecchia che continuna a creare molti disagi agli automobilisti quando piove.

"Stiamo cercando una soluzione con il collega D'Alessandro - le parole dell'assessore Galfano -. Cerchiamo di fare smaltire il traffico che proviene dalla via Mazara e quello del lungonmare per farlo arrivare qui in sicurezza visto che al momento quando piove saltano i tombini e la strada rimane allagata".

"Si dovrebbe sostituire questa conduttura con una più grande, questa è la soluzione al problema - dice d'Alessandro -. Stiamo però valutando anche dei possibili interventi alternativi, come quello di utilizzare gli scarichi della vecchia distilleria.