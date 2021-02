Marsala,  presto tante app per pagare le strisce blu

11/02/2021 13:06:00

A Marsala sono molti i cittadini che protestano in queste settimane perchè non è più possibile pagare la sosta nelle strisce blu con l'app MyCicero, che era effettivamente molto utile, dato che permetteva il pagamento con il cellulare, senza dover cercare tagliandi o parchimetri, e si pagava solo il tempo effettivo, risparmiando quindi parecchio.

L'app non è più in servizio. Come mai? E, soprattutto, quando verra ripristinato il servizio?

Dal Comune di Marsala fanno sapere che la convenzione è andata a scadenza naturale, non c'è stato alcun recesso, e che il Comune non ha potuto rinnovarla perchè la disciplina è cambiata. Secondo l'Autorità per la libera concorrenza, infatti, questi servizi, che generano introiti importanti, non vanno più dati dai Comuni in esclusiva, ma bisogna stimolare la concorrenza. Ecco pertanto che il Comune ha dovuto emettere un avviso, stabilendo le condizioni e le tariffe per permettere, alle aziende interessate, di partecipare.

Secondo quanto risulta a Tp24, sono finora ben quattro le aziende che hanno partecipato all'avviso, quindi presto chi posteggia a Marsala potrà scegliere tra quattro app (se tutte verranno ammesse) per pagare la sosta. La tariffa sarà uguale per tutti, poi ogni app, in maniera trasparente, potrà prevedere costi aggiuntivi o sconti.

Scaduto l'avviso, si faranno le dovute verifiche e il servizio "plurimo" verrà avviato, si spera entro il mese di Marzo.