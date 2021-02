Sicilia, vende cozze in piazza senza nessuna autorizzazione

11/02/2021 12:42:00

Vende cozze in piazza Duomo a Carini senza avere nessuna autorizzazione né licenza di vendita.

Le Fiamme Gialle e la Polizia Municipale hanno controllato un ambulante che non aveva nessuna autorizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive e completamente sconosciuto al fisco (evasore totale), il quale ha messo in vendita 10 chili di cozze per la vendita al minuto, tra l'altro senza certificazione in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto pescato.

L'uomo è stato segnalato all’Autorità marittima competente e al Comune, sottoposto al sequestro del prodotto (circa 10 Kg) e multato con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di €. 750 a un massimo di €. 4.500.

Inoltre è stata irrogata un ulteriore sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 3.000,00 poiché il venditore abusivo esercitava la propria attività in assenza di SCIA sanitaria. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nel periodo di emergenza epidemiologica e di garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.