Marsala, l'ordinanza inutile del Sindaco per il Carnevale ... 

11/02/2021 19:11:00

Per alcuni potrà sembrare l'ordinanza più inutile del mondo, dato che siamo in piena pandemia e sono severamente vietate tutte le manifestazioni che comportano assembramento di persone. Ma, ad ogni modo, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha tenuto a emettere un provvedimento per ... vietare feste e balli a Carnevale. Si, sono già vietate lo sappiamo. Ma magari ci teneva a ribadire il concetto.

Il provvedimento vale fino al 21 Febbraio. Chissà qualcuno ne avesse voglia, il Sindaco Grillo vieta "l’organizzazione e/o lo svolgimento da parte di qualunque soggetto o ente, di attività di ballo, intrattenimento musicale o qualsiasi altra diversa attività di animazione in tutti i luoghi pubblici e privati".

Il Sindaco, in pratica, teme che qualcuno organizzi feste private, come accaduto a Capodanno. Ma va detto che sono vietate a prescindere dalla sua ordinanza ... Poteva quindi risparmiare l'inchiostro, e migliorare ed intensificare invece i controlli nel territorio. Ma poi, di quali "luoghi pubblici" parla che in questo periodo potrebbero essere luogo per "attività di ballo"...?