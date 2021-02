Coronavirus, in Sicilia tornano a prenotare le vacanze i turisti americani

11/02/2021 00:00:00

La pandemia ha quasi azzerato il turismo in Italia e in Sicilia. A Palermo, dopo tante mesi di stop, tornano a prenotare i turisti americani. Un indicatore importante, nel momento più nero per il settore turismo. I visitatori statunitensi stanno prenotando alberghi e ristoranti nel periodo tra fine maggio e giugno.

A piccoli gruppi di over 60, già vaccinati o che si vaccineranno prima della partenza per la Sicilia. La pandemia ha annullato la prenotazione del tour previsto nel 2020, ma ora si registrano le prenotazioni che danno un segnale incoraggiante a ristoratori e albergatori: "Speriamo che il turismo, quello vero, si possa risvegliare in fretta - Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo -. Siamo ancora lontani dalla ripresa. Le strutture ricettive hanno subito un colpo mortale e i ristori sono stati del tutto inadeguati".