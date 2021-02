Trapani, il sindaco Tranchida a processo per diffamazione

11/02/2021 12:15:00

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida sarà processato per diffamazione.

Questa mattina, il rinvio a giudizio. Disposto dal giudice Samuele Corso. Il primo cittadino è accusato di aver offeso la reputazione di Riccardo Agliano e la vicenda si inserisce nell'ambito dello scandalo sul parcheggio realizzato a San Giuliano.



Tranchida nel corso di una conferenza, alla presenza del sindaco di Erice Daniela Toscano - indagata nell'ambito del parcheggio - definì Agliano "imprenditore fallito". A chiedere il rinvio a giudizio del primo cittadino trapanese, era stato il Pm Franco Belvisi, ma il giudice si era riservato di decidere affidando alla Guardia di finanza un accertamento per verificare se in passato Agliano aveva subito fallimenti. Dalle indagini delle Fiamme gialle è emerso che a carico dell'imprenditore non c'era alcuna procedura. Samuele Corso, pertanto, ha disposto il “giudizio” per Giacomo Tranchida. L'udienza è stata fissata per il 15 giugno.