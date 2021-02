Sicilia, l'Ars approva il disegno di legge per gli Enti locali

11/02/2021 22:00:00

Approvato all'Ars il disegno di legge per gli Enti locali. La legge passa con 38 voti favorevoli e zero contrari. Il testo, composto di dieci articoli oltre alla norma finale, contiene «diverse disposizioni che intervengono sulla normativa in materia di enti locali al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi o colmare vuoti normativi della disciplina vigente».

Si interviene in materia di scioglimento del consiglio comunale a seguito della mancata approvazione dei bilanci, delimita l’ambito di applicazione della norma al caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche del rendiconto di gestione in ragione della diversa natura dei due documenti contabili. Si prevede al contempo l’eliminazione della sospensione del consiglio nelle more del decreto di scioglimento e il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti.