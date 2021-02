Marsala, la vergognosa discarica di rifiuti all'ingresso dell'autoparco comunale

11/02/2021 14:00:00

Che vergogna, come è possibile che ci sia una enorme discarica di rifiuti davanti all'ingresso dell'autoparco comunale di Marsala?

Non è normale che ci siano le discariche disseminate in tutto il territorio comunale, lo è ancora meno e qui è ancora più grave, che le discariche siano proprio all'ingresso dei locali comunali dove entrano ed escono i mezzi della raccolta differenziata e dove c'è un centro di raccolta.

Perché nessuno toglie quei rifiuti, perché non si prendono dei provvedimenti urgenti? Ma lì non ci sono telecamere di sorveglianza, vista l'importanza del sito comunale? Non ci vuole molto a pulire e bonificare quell'area, basta volerlo fare subito. Speriamo si faccia presto.