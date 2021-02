Marsala, premi per la raccolta differenziata. Ecco la graduatoria

12/02/2021 07:05:00

Il settore Servizi Pubblici del Comune di Marsala ha pubblicato la graduatoria degli aventi diritto alla “Premialità 2017” per il conferimento differenziato dei rifiuti. Qui la graduatoria.

Riguarda gli utenti che hanno direttamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti nelle Isole ecologiche e nei Centri di Raccolta del territorio, certificandone il conferimento stesso. I primi 500 contribuenti in graduatoria, come stabilito sin dal 2014, potranno decurtare dalla Tassa Rifiuti l'importo - da un minimo di 20 ad un massimo di 75 euro - riferito alla quantità ponderata di rifiuti conferiti nel corso dell'anno. Entro Marzo, gli aventi diritto alla premialità potranno comunicare all'Ufficio Tributi (protocollogenerale@comune.marsala.tp.it protocollo@pec.comune.marsala.tp.it) se intendono detrarre il bonus dalla terza rata Tari 2020 in scadenza il 16 marzo 2021 oppure, in alternativa, da eventuali debiti delle annualità 2018/2019. In mancanza della suddetta comunicazione, si provvederà d'Ufficio ad imputare il premio sul debito più vecchio: in assenza di debiti, la somma sarà compensata sull'annualità 2021.

Si evidenzia che nel periodo di pubblicazione della graduatoria (15 giorni), eventuali chiarimenti potranno richiedersi ai seguenti recapiti: saladino.stefano@comune.marsala.tp.it, galfano.natale@comune.marsala.tp.it; telefono 0923993.854-850.

Selezione autisti autobus

Il settore Risorse Umane del Comune di Marsala rende noto che è stato pubblicato l'Avviso per la “formazione di una graduatoria di autisti”, da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato. La selezione avverrà per titoli e prova pratica, sulla scorta della stessa graduatoria che avrà validità triennale. “A fronte della nota carenza di autisti per il trasporto pubblico locale - sottolinea il vice sindaco Paolo Ruggieri, con delega anche al Personale - ho ritenuto necessario, d'intesa con il sindaco e nelle more dell'espletamento dell'avviato concorso per l'assunzione di 8 autisti a tempo indeterminato, dare mandato al dirigente del settore di predisporre una graduatoria di tale personale qualificato nel caso ce ne fosse temporanea esigenza. Quello del trasporto pubblico è un servizio essenziale, che l'Amministrazione deve adeguatamente garantire". Tra i requisiti indicati nel bando – online sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30706 - il possesso del Diploma di Scuola Media, la patente di guida di categoria “D” e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) che abilita al trasporto di persone. La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune entro il prossimo 1 Marzo, secondo una delle modalità riportate nell'Avviso (brevi manu al protocollo generale, raccomandata postale, mail certificata). Alla formazione della graduatoria concorrono le valutazioni dei titoli (di studio e formativi), dei servizi prestati in Enti pubblici e della prova pratica (idoneità all'impiego).