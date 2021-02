12/02/2021 16:29:00

Trasferito, in Elisoccorso, all'ospedale Villa Sofia di Palermo, un giovane di 29 anni rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi, nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi dello svincolo per Custonaci.

La vittima ha perso il controllo dell'auto, una Fiat Punto, sulla quale viaggiava, ribaltandosi. Scattato l'allarme sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Poi il trasferimento nel capoluogo siciliano dove è stato ricoverato.