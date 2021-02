La dirigenza del Marsala Volley ospite della Presidenza del Consiglio Comunale per presentare Coppa Italia e Pool Promozione A2 

12/02/2021 06:06:00

Marsala Volley presenterà lo storico risultato dell’ingresso alla Coppa Italia di categoria 2020/21 e alla Pool Promozione del Campionato Nazionale di serie A2 Femminile Volley.

La notizia verrà diramata ufficialmente stamani venerdì 12 febbraio nel corso di una Conferenza Stampa, con inizio alle ore 10.00, che si terrà presso Sala delle Lapidi del Palazzo VII Aprile di Marsala, sede del Massimo Consesso civico, presieduto da Enzo Sturiano e alla presenza del Sindaco della Città di Marsala On. Massimo Grillo che ha voluto fortemente la vicinanza delle Istituzioni accanto alla società Marsala Volley.

La kermesse si dipanerà ottemperando, in un quadro pandemico che per nessuna ragione induce la collettività ad abbassare la guardia in tema di prevenzione della Salute, al severo rispetto del distanziamento interpersonale come da protocolli anti-Covid in vigore. Oltre ai saluti da parte delle più importanti cariche cittadine, folta è la mise a rappresentare la Sigel Marsala Volley nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. In scaletta gli interventi del presidente Massimo Alloro, del Direttore Sportivo Maurizio Buscaino, del Direttore Generale Vito Marino, del Tecnico della Prima Squadra Daris Amadio, del Capitano Ilaria Demichelis.

Mentre in rappresentanza del Golden Sponsor Sigel ci sarà l’imprenditore Massimo D’Amico. A coordinare l’evento Rossana Giacalone nella doppia veste di Consigliere Fipav Sicilia e dirigente Sigel Marsala Volley.

Prevista la diretta streaming del solenne ricevimento attraverso i canali social di comunicazione di Marsala Volley (Instagram e FanPage Facebook), oltre che sul Canale YouTube “Consiglio Comunale Marsala”, raggiungibile al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCDWfDGVsFkZzaynBTtiwoVQ

Le prossime competizioni (che rappresentano autentici passaggi storici per la piccola realtà di serie A cittadina) alle quali la Sigel parteciperà, come accennato, saranno la Coppa Italia A2 (si comincerà dal Quarto di Finale con una avversario da decretare, ndr) e la seconda fase in campionato, denominata “Pool Promozione” che consta di ulteriori dieci giornate, cinque di andata e cinque di ritorno, il cui calendario verrà stilato prossimamente, comunque al termine delle partite della regular-season. La Sigel Marsala affronterà le cinque squadre del girone "Est" che chiuderanno la regular-season tra il 1° e 5° posto. La prima classificata in Pool Promozione, al termine delle 10 giornate, acquisisce il diritto di essere promossa in A1. Le formazioni che si posizioneranno tra il 2° all’8° piazzamento parteciperanno ai Play/Off per la serie A1, al cui termine (fine maggio) farà scaturire una ulteriore promozione in Massima serie.