13/02/2021 18:35:00

Non solo le micro discariche. In via Istria, a Marsala, da oltre un mese dell'acqua puzzolente fuoriesce dalla fognatura e staziona nel piazzale del residence Mirabilia.

L'acqua proveniente dalla fognatura rende l'aria irrespirabile. Una situazione non più sopportabile per i residenti che hanno più volte contattato gli uffici preposti. Ma, se stiamo qui a raccontare questo disservizio, è perchè nessuno è mai intervenuto.