Marsala, la proposta di Pietro Pizzo: "Niente tassa sui rifiuti per bar e ristoranti"

13/02/2021 07:20:00

“Non facciamo pagare la tassa sui rifiuti a bar e ristoranti”. E' la proposta dell'ex senatore marsalese Pietro Pizzo al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e al Consiglio comunale.



“Il mio suggerimento è quello di non far pagare la Tari ai proprietari dei ristoranti e bar per il periodo in cui sono stati costretti a chiudere i propri locali a causa della grave crisi dovuta alla pandemia da Covid – 19. Inoltre, si potrebbe valutare il criterio di compensazione per i mesi o anni successivi”, scrive al sindaco Pizzo.



“Visto il periodo di crisi è giusto non far pagare la spazzatura. Il consiglio comunale e l'amministrazione dovrebbero rivedere i criteri per ristoranti e bar, che pagano cifre incredibili. I titolari hanno apprezzato questa iniziativa. Non dimentichiamo che molte attività sono rimaste praticamente chiuse”, conclude Pietro Pizzo.