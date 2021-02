Marsala: ci sono due buche "killer" in contrada Berbaro, ma nessuno interviene

15/02/2021 14:06:00

Ci sono due buche “killer” in contrada Berbaro che nessuno vede o fa finta di non vedere. Ci troviamo nei pressi del civico 216C, sono diverse le segnalazioni fatte al comando dei vigili urbani da parte dei cittadini che abitano nella zona, ma non hanno sortito nessun effetto.

Non è stato messo un cartello di segnalazione né tantomeno una copertura con dell’asfalto a freddo. Nulla di tutto questo, le buche sono molto profonde e se malauguratamente un motorino ci finisce dentro, c’è il rischio che qualcuno si possa fare molto male.

Al telefono, dal comando dei vigili è stato detto che sarebbe stato fatto un intervento al più presto, ma le buche sono sempre là, rese ancora più pericolose quando piove e si riempiono d’acqua.

