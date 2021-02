Marsala, i vigili urbani sequestrano cinquecento chili di frutta e verdura  

16/02/2021 18:50:00

Circa cinquecento chilogrammi di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati tra ieri e oggi dai vigili urbani di Marsala nel corso di una vasta operazione volta al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Ieri, gli agenti guidati dal comandante Vincenzo Menfi, sono intervenuti e hanno sequestrato merce in via Pascasino e in Corso Gramsci. Stamattina un’altra operazione di controllo è stata eseguita all’interno dell’Antico Mercato. Il quarto e più rilevante intervento, è stato fatto, invece, in Piazza Piemonte e Lombardo.

Qui, dove c'è stato qualche momento di tensione, sono stati sequestrati circa trecento chilogrammi di frutta e verdura. I controlli hanno permesso di accertare che l’ambulante da anni occupa il suolo pubblico abusivamente. Le operazioni contro l'abusivismo commerciale da parte della polizia municipale continueranno anche nei prossimi giorni.