Paura sull'A29, furgone prende fuoco mentre è in marcia

16/02/2021 18:12:00

Hanno rischiato grosso gli occupanti di un furgone che, pochi minuti fa ha preso fuoco sull'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo.

L'incendio è avvenuto in direzione Mazara del Vallo, tra Partinico e Balestrate, nei pressi dell'area di sosta Giambruno. Le fiamme, come si vede dalla foto di Tp24, non hanno lasciato nulla del mezzo che è andato completamente distrutto.

Fortunatamente sia il guidatore che la persona che si trovava a bordo, sono riusciti a fermarsi e ad abbandonare in tempo l'abitacolo e a mettersi in salvo.