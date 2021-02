"Il degrado al parcheggio comunale. Cosa vuole fare il sindaco di Marsala?"

16/02/2021 18:05:00

Dopo le segnalazioni arrivate a Tp24 anche il consigliere comunale Ivan Gerardi interviene sullo stato di degrado del parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei a Marsala.

“Al suo interno è nota la presenza di erbacce, siringhe, sporcizia”. Scrive in un'interrogazione della “presenza molesta di parcheggiatori abusivi, problema che investe la sicurezza dei cittadini; già nel mese di Dicembre si è provveduto ad una riunione operativa al fine di una riqualifica dello stesso; il parcheggio rappresenta una struttura di grande utilità per la città; l’immediato recupero provvederebbe a limitare la sosta selvaggia delle auto”.

Gerardi interroga sindaco e giunta per conoscere “quali sono le azioni che si vogliono mettere in atto per risolvere tale situazione di degrado e inciviltà? Quando è prevista la riqualificazione e riapertura in sicurezza al pubblico? Si è pensato al ripristino della cassa automatica per la distribuzione dei ticket? È prevista la reinstallazione e l’ampliamento del sistema di video sorveglianza? Strumento di supporto determinante per svolgere un’azione repressiva e preventiva dei reati fatti all’interno del parcheggio. Si è pensato alla sistemazione degli estintori ivi presenti? Si è pensato ad una riprogettazione della casetta del custode? Sono previsti controlli e pattugliamenti della zona, per far sì che non avvengano furti e danneggiamenti delle macchine?”.