Evade dai domiciliari per fare una passeggiata. Arrestato un uomo a Trapani

17/02/2021 11:50:00

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato D.A., cl.90, trapanese e noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti penali, per evasione dagli arresti domiciliari.



L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare – dovendo scontare una pena per reati contro il patrimonio – è stato sorpreso dai Carabinieri, che stavano svolgendo un servizio perlustrativo del territorio, mentre camminava in via Vespri a Trapani.

Il 30enne, alla vista dei militari, ha cambiato repentinamente direzione di marcia nel tentativo di passare inosservato, ma è stato immediatamente riconosciuto dagli operanti che, dopo averlo raggiunto, hanno costatato che non era in possesso di alcuna autorizzazione ne giustificato motivo per trovarsi fuori casa, oltre tutto, a diversi kilometri di distanza dalla propria abitazione.



Per tale motivo, l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto.

Nella giornata di ieri, si è svolto il rito per direttissima che, oltre a convalidare l’operato dei militari dell’Arma, ha disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare cui era già sottoposto.