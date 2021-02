Marsala, nuovo giro di vite contro gli ambulanti abusivi. Sequestrati 250 kg di ortofrutta

17/02/2021 22:39:00

Una nuova operazione contro gli ambulanti abusivi è stata eseguita oggi dai vigili urbani di Marsala, dopo quelle dei giorni scorsi che hanno portato al sequestro di circa mezza tonnellata di prodotti ortofrutticoli venduti illegalmente.

Gli uomini della squadra annona hanno eseguito un primo sequestro ad un ambulante in via Trapani, nei pressi della rotatoria "Ferruccio Angileri". L'altro sequestro, invece, è stato fatto in contrada Paolini vicino alla farmacia. Tra il centro e la periferia in totale sono stati sequestrati oltre 250 chili di ortofrutta.

Nello specifico, un ambulante non aveva la licenza originale al seguito, l'altro, invece, non l'ha mai conseguita. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. L'obiettivo del comando della Polizia Municipale è di mettere ordine in un settore in cui da tempo, in molti, non rispettano le regole.

Un giro di vite contro l'abusivismo commerciale che, in pochi giorni ha permesso di sequestrare in totale, circa 800 chili di merce. Quella di oggi, così come quella precedentemente sequestrata, è stata donata alla mensa comunale "Giorgio La Pira" (fotogallery), che si trova nei pressi dello stadio comunale.